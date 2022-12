Oito homens detidos na Índia pela violação de uma adolescente de 16 anos

A polícia indiana deteve oito homens pela violação de uma rapariga de 16 anos durante mais de 12 horas, num quarto de Palghar, no estado de Maharashtra.

As autoridades indianas acreditam que um dos homens atraiu a jovem até casa, na noite de sexta-feira, onde a violaram várias vezes até à manhã seguinte, de acordo com a agência Lusa.

"A denúncia apresentada no sábado afirma que a vítima declara que o ataque começou às 20h00 do dia 16 de dezembro e continuou até as 11h00 do dia seguinte", disse um porta-voz da polícia.

"O réu levou-a para um quarto vazio onde a estupraram em turnos. Depois levaram-na para a praia e voltaram a abusar dela", acrescentou a mesma fonte policial.

A Índia tem sido palco de muitos casos de violação nos últimos anos, destacando o caso de violação e homicídio de uma estudante num autocarro em Nova Deli em dezembro de 2012.

Um relatório governamental indica que mais de 30 mil violações são cometidas por ano no país, cerca de 88 por dia.

É importante frisar que apenas 30% das violações denunciadas acabam em condenação.