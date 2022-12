Loures. Mau tempo obrigou 22 pessoas a sair de casa

A Câmara Municipal anunciou que vinte pessoas ficaram desalojadas no concelho de Loures devido aos efeitos do mau tempo, dando conta da existência de 160 ocorrências no município.

"A forte chuva das últimas horas, verificada em toda a região de Lisboa, originou, no concelho de Loures, cerca de 160 ocorrências", escreveu a autarquia, numa publicação do Facebook, hoje de manhã, acrescentando que a maior parte das situações se deveu a deslizamentos de terras, quedas de muros e de árvores, e inundações e cheias.

Deste modo, 22 tiveram de deixar as suas habitações e seis foram temporariamente acolhidas numa "zona de concentração de apoio à população" criada no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.