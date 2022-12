Mundial. França vence a Polónia e segue para os quartos de final

A França, atual campeã do mundo de futebol, apurou-se este domingo para os quartos de final do Mundial 2022, disputado no Qatar, depois de ter vencido a Polónia por 3-1.

Oliver Giroud foi quem aqueceu o jogo ao marcar o primeiro golo da partida, aos 44 minutos, isolando-se como maior goleador dos 'blues', e um 'bis' de Kylian Mbappé, que acabou dando os outros dois golos aos franceses, 74 e 90+1.

Os polacos conseguiram ainda marcar, em penálti, aos 90+9 pelo pé de Robert Lewandowski.

O próximo jogo da seleção francesa será contra o vencedor do jogo que ainda acontece este domingo entre a Inglaterra e o Senegal.