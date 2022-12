Chuvas torrenciais no Brasil fazem pelo menos seis mortos

As chuvas torrenciais que assolam o Brasil têm provocado cheias e deslizamentos de terras.

As autoridades registaram até agora pelo menos seis mortos e contam com dezenas de desaparecidos. Na cidade do Paraná mais de 30 pessoas estão desaparecidas.

Dos vários meios utilizados para ajudar nas buscas estão Bombeiros e cães pisteiros, mas o mau tempo não dá sinais de abrandamento e tem dificultado as operações das autoridades.

As regiões mais atingidas são o Sul e o Nordeste do Brasil.