António Silva torna-se no jogador português mais jovem de sempre a jogar num campeonato do mundo

O defesa do Benfica António Silva tornou-se hoje o jogador português mais jovem de sempre a jogar num Mundial, depois de se estrear com a Seleção Nacional frente à Coreia do Sul, no jogo da 3ª jornada da fase de grupos.

António Silva tem 19 anos, um mês e dois dias e quebrou assim o recorde de Paulo Futre, que tinha 20 anos e três meses quando jogou no campeonato do mundo de 1986.

O top 5 dos mais jovens é fechado com Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos.