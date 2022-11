Porto. PSP detém homem que furtou bebidas alcoólicas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, esta segunda-feira, um homem de 28 anos por ter furtado duas garrafas de bebidas alcoólicas de um estabelecimento comercial, no centro da cidade do Porto.

Em comunicado, enviado às redações, PSP informa que a detenção ocorreu pelas 18h30 na rua Aleixo Mota, quando um polícia de serviço remunerado num estabelecimento comercial “verificou” que o suspeito “abandonou” o local de “forma suspeita”.

“Abordado, veio a verificar-se que havia passado as linhas de caixa, sem efetuar o pagamento de duas garrafas de bebidas alcoólicas”, acrescentou a PSP, afirmando que as garrafas foram ocultadas no “interior de um casaco devidamente preparado para o efeito”.

O suspeito, sem ocupação profissional e sem residência fixa em território nacional, já se encontrava referenciado pela PSP pela prática do mesmo tipo de ilícitos criminais.

O responsável do estabelecimento formalizou uma denúncia pela “prática do referido ilícito assim como pelo furto de outras três garrafas de bebidas alcoólicas, que o suspeito havia subtraído ao início da tarde junto do mesmo estabelecimento comercial”.

O detido vai ser presente junto das Autoridades Judiciárias.