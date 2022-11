Paulo Bento é expulso após jogo entre Coreia do Sul e Gana

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, foi expulso por protestos após o jogo entre o seu país e o Gana.

O treinador português viu a sua seleção a perder por 3-2 no Qatar, num jogo a contar o Grupo H do Mundial, o mesmo que Portugal.

No final do jogo, Paulo Bento acabou por ser expulso por protestos.

O português não concordou com a decisão do árbitro, que terminou a partida quando a Coreia do Sul dispunha de um pontapé de canto.

O árbitro concedeu 10 minutos de compensação, contudo, o pontapé de canto surgiu apenas aos 90+11.

A expulsão obriga Paulo Bento a ficar fora do banco no jogo contra Portugal, na última jornada do Grupo H.