EUA. Homem abre fogo em supermercado e mata pelo menos seis pessoas

Pelo menos sete pessoas morreram, na terça-feira à noite, em Chesapeake, no estado norte-americano da Virgínia, após um tiroteio dentro de uma loja Walmart.

O atirador seria funcionário do supermercado e ter-se-á suicidado, segundo as autoridades locais.

Chesapeake Police confirm 7 fatalities, including the shooter, from last night's shooting at Walmart on Sam's Circle.