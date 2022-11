Inglaterra-Irão marcado por gesto de protesto

A Inglaterra estreou-se no Mundial esta segunda-feira frente ao Irão com os seus jogadores ingleses a ajoelharam-se em campo, antes do apito inicial do jogo frente ao Irão. O gesto pretende ser uma chamada de atenção para a opressão no Qatar e um alerta para a necessidade do respeito dos Direitos Humanos.

O Mundial do Qatar continua a dar que falar dentro e fora das quatro linhas e vale a pena relembrar que os capitães de nove seleções pretendiam usar a braçadeira da comunidade LGBTQI+, mas a FIFA ameaçou punir os capitães com cartão amarelo mesmo antes do jogo começar.

Como não puderam protestar usando as braçadeiras, recorreram ao famoso protesto usado contra o racismo e a homofobia para chamar à atenção e a verdade é que este protesto já está a correr o mundo.

Já a seleção do Irão decidiu não cantar o hino do país, num gesto de aparente apoio aos protestos que há dois meses - desde a morte de Masha Amini, uma jovem morta pelas autoridades iranianas pelo uso incorreto do véu islâmico – têm ocorrido em várias cidades do país.

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) November 21, 2022

Inglaterra (Grupo B) estreou-se na competição com uma goleada, vencendo o jogo contra o Irão, de Carlos Queiroz, por 6-2.