Algarve. Combate dos chefes no Gigi

O encontro foi inesperado, até pelas razões que os levaram ao restaurante de Gigi, na quinta do Lago.

Enquanto os duas estrelas Michelin, Dieter Koschina, do Vila Joya, e Hans Neur, do Vila Vita, se foram despedir do anfitrião – com o inseparável Américo, o homem da Decante – que fecha a temporada este domingo, já Bóia, chefe executivo do JNcQUOI e Gonçalo foram preparar a semana de Gigi no restaurante lisboeta de Paula Amorim, que acontecerá em janeiro. Almoçaram em mesas diferentes, mas o convívio não faltou.

O chef Bóia, que gosta de ser reconhecido como cozinheiro, fez a pequena surpresa de levar uns cogumelos boletus, que Gigi confecionou à sua maneira.

Numa e noutra mesa não faltaram ovos mexidos com tomate e carabineiros, grelhada mista de peixe, canja de garoupa com espinafres e amêijoas, além dos aclamados carabineiros a solo.

No final, ficou a foto da praxe, e a promessa do regresso para o ano.