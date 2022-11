A Comporta vai ter um novo hub escolar que será desenvolvido pela promotora imobiliária Vanguard Properties e a Brave Generation Academy (BGA) que celebraram esta quinta-feira um memorando.

Projetado para o empreendimento da Muda – e, num segundo momento, para o projeto do “Dunas” nas “Terras da Comporta” – localizado no concelho de Grândola, o hub escolar da BGA representa um investimento superior a um milhão de euros “e vai aumentar a oferta de serviços de educação na região da Comporta a partir de 2024, com um sistema de ensino diferenciador e de cariz internacional, integrado na rede de estabelecimentos de ensino da BGA em Portugal e noutros países”, diz a Vanguard Properties.

E acrescenta que este hub escolar da BGA “é um investimento estratégico para a concretização da visão que a Vanguard Properties tem para a região, focado no desenvolvimento social e económico e melhorando a qualidade de vida através de uma ampla oferta serviços com capacidade para mitigar a elevada sazonalidade”, que vai fixar residentes nos empreendimentos do Terras da Comporta e nos concelhos próximos, com 30% das vagas, “totalmente gratuitas e atribuídas através de bolsas para os alunos da região com maiores dificuldades económicas”.

Os alunos vão poder beneficiar de “total flexibilidade para escolherem os módulos por que têm maior interesse, aumentando a criatividade e o sentido de responsabilidade de cada um”.

As aulas serão lecionadas em formato híbrido, em inglês e contam com o acompanhamento de dois learning coaches.

Recorde-se que a BGA foi fundada em 2019 pelo empreendedor português Tim Vieira e está a desenvolver uma rede internacional de hubs escolares.

Iniciada em Cascais, onde já existem sete hubs, a rede da BGA alargou-se para o Porto, Braga, Coimbra, Leiria, Aveiro, Caldas da Rainha, Óbidos, Santarém, Fundão, Sintra Lisboa, Setúbal, Ericeira e Algarve, e já se expandiu para Espanha, Estados Unidos, Moçambique, Quénia, África do Sul e Namíbia.

Para José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties, “a BGA é o parceiro certo para desenvolvermos uma escola que seja uma mais-valia para fazer do Terras da Comporta uma comunidade que seja uma referência internacional. Acreditamos muito no potencial da Comporta e pretendemos impulsionar o desenvolvimento económico e social da região, o que pressupõe infraestruturas e serviços que aumentem a qualidade de vida de todos e que contribuam para a fixação de residentes”.

Já Tim Vieira fundador da BGA, diz ficar “feliz por perceber que empresas como a Vanguard Properties estão sensíveis ao tema da educação e da sua importância na preparação das gerações futuras”, defendendo que esta parceria “é o reconhecimento de um sistema educativo de currículo internacional, capaz de preparar os jovens para o futuro utilizando um modelo híbrido (online e offline) e que vai ao encontro das novas formas de vida, dando-lhes a oportunidade de adquirirem um ensino de qualidade, reconhecido pelas melhores universidades do mundo”.

“Acreditamos que esta parceria e a ligação a territórios de baixa densidade abre a porta ao investimento, enriquece as populações locais, o que é um contributo para o país muito positivo”, finaliza o empresário.