Ronaldo e a fase do papagaio. Fala mais do que joga

Um jogador que se fez a si próprio, lutando e treinando como muito poucos, chega agora à fase do Papagaio, em que fala mais do que joga.

O seu currículo é esmagador. Melhor marcador de sempre a nível de seleções, melhor marcador de sempre do Real Madrid, o mais rápido de sempre a marcar 100 golos pela Juventus, cinco Bolas de Ouro, etc, etc. Basta ir à wikipédia para perceber o palmarés estrondoso de Cristiano Ronaldo. Tudo isso é verdade, mas, como gostava de dizer Maradona, passado é museu. Por mais respeito que esse passado justifique, e que no caso de Ronaldo é muito.

Independentemente do passado e das alegrias que deu aos amantes de futebol, Cristiano Ronaldo entrou num caminho muito pouco recomendável para um profissional: praticamente só é notícia pelo que diz e pelo que não faz, já que dentro de campo pouco tem feito para merecer destaque. Um jogador que se fez a si próprio, lutando e treinando como muito poucos, chega agora à fase do Papagaio, em que fala mais do que joga.

É impressionante como alguém que ganhou cinco Bolas de Ouro, eleito o melhor jogador do mundo, decidiu agora virar-se contra o mundo. Sendo um exemplo para todos os colegas, era o primeiro a chegar e o último a sair do campo de treinos, o capitão da Seleção nacional decidiu agora enveredar pelas queixinhas e culpar os outros dos seus insucessos. O Manchester United parou no tempo? E o tempo não passou por si? O treinador não lhe merece respeito? E um jogador que se recusa a entrar nos minutos finais de um jogo merece o respeito do treinador e dos colegas?

A entrevista explosiva que deu em vésperas de um campeonato do mundo revela também a despreocupação de Ronaldo em relação à Seleção. Sabendo que se tornaria no centro das atenções, o craque bem podia ter esperado pelo fim do Campeonato do Qatar para então revelar as suas angústias em relação ao Manchester United. Mas não o fez e por mais voltas que se queira dar ao texto, foi evidente o mal estar entre Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, também jogador do United, na concentração da Seleção. Esperemos pois que tudo se resolva a bem e que Ronaldo faça um grande campeonato do mundo para depois resolver a sua situação profissional, já que em Manchester não deve ter grande futuro.