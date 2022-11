PIB da zona euro sobe 2,1% no 3.º trimestre. Portugal com 2.ª maior subida

A economia da zona euro cresceu 2,1% no terceiro trimestre, um abrandamento face ao de 4,3% registado no mesmo período de 2021, com Portugal a apresentar a segunda maior subida (4,9%), segundo dados divulgados pelo Eurostat.

A economia de Chipre foi a que mais subiu, seguindo-se a de Portugal (4,9%) e da Polónia (4,4%) e a Letónia (-0,4%) foi o único país que viu o seu PIB recuar.

Em comparação com o trimestre anterior, entre julho e setembro, a Roménia, Chipre (1,3% cada) e a Polónia (0,9%) apresentaram os maiores avanços do PIB, coma Letónia (-1,7%), a Eslovénia (-1,4%) e a República Checa (-0,4%) a registarem os maiores recuos.

De acordo com o serviço estatístico europeu, a taxa de emprego, por seu lado, cresceu 1,7% na zona euro e 1,5% na UE, na comparação homóloga, e 0,2% em ambas as zonas face ao segundo trimestre de 2022.