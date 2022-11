Morreu Keith Levene, fundador dos Clash e dos PiL, aos 65 anos

Keith Levene, guitarrista e membro fundador dos Clash e dos Public Image Ltd (PiL), morreu na sexta-feira passada, aos 65 anos.

A notícia foi dada através das redes socias pelo escritor Adam Hammond. “Ele era um dos guitarristas mais inovadores, audazes e influentes de todos os tempos.Tentou criar um novo paradigma musical e, com John Lydon e Jah Wobble, conseguiu-o. O trabalho dele nos nove minutos de ‘Theme’ definiu o que a música alternativa devia ser”, pode ler-se.

O músico morreu em Nordflok, no Reino Unido, e as causas da morte ainda não são conhecidas, mas sabe-se que Levene sofria de canco hepático.

O início da sua carreira começou nos anos 70, e foi em 1976 que os icónicos Clash nasceram, ao lado de Mick Jones e de Joe Strummer, que na altura tinha a sua própria banda – The 101ers.

O artista acabou por sair das futuras lendas do ‘punk’ antes sequer de terem gravado um único álbum, e, ao lado de John Lydon, formou os PiL, tendo também abandonado a banda.

Já nos anos 80, juntamente com a sua mulher, a jornalista Shelly da Cunha, mudou-se para Los Angeles, nos Estados Unidos da América (EUA), onde fundou uma empresa.

