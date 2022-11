Portugal já conhece os 26 jogadores que vão defender as cores nacionais no Mundial de futebol, que tem início dia 20. Fernando Santos não é homem para grandes revoluções e optou por escolher aqueles com passado na seleção, mas também quem oferece mais garantias pela sua qualidade e momento de forma. A única meia-surpresa foi a chamada do jovem defesa central António Silva- é a estreia na seleção principal. As ausências foram as esperadas, parece certo que dois históricos como João Moutinho e Renato Sanches perderam espaço na equipa. A seleção portuguesa é das mais fortes do torneio, e o selecionador nacional deixou isso claro «tenho total confiança nos jogadores convocados, e acredito que podemos ser campeões do mundo, é isso que esta equipa pode dar. Os portugueses devem também acreditar» e reforçou a ideia com um desejo «esperamos ser recebidos em festa».

E se as contas falharem...?

Portugal inicia o estágio na próxima segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras. Na quinta-feira, tem um jogo de preparação contra a Nigéria, no estádio de Alvalade, às 18h45. No dia seguinte parte para o Qatar. O primeiro jogo é contra o Gana, dia 24, segue-se o Uruguai, dia 28, e termina a fase de grupos com a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, dia 2 de dezembro. Um calendário que praticamente não deixa tempo para treinar. «É tudo muito apertado, temos de encontrar um modelo de trabalho», desabafou Fernando Santos.