MAI garante que fecho de esquadras só vai ser feito com participação dos autarcas

O ministro da Administração Interna disse, esta quarta-feira, que um possível encerramento de esquadras da PSP em Lisboa e Porto só será feito "com a participação e envolvimento" dos autarcas, tendo afastado a ideia de que se trata de uma decisão "estritamente operacional".

"A nossa posição não vai ser estritamente operacional, porque se fizemos uma leitura estritamente operacional, certamente aquilo que foi dito pelo diretor da PSP tem toda a razão de ser se olharmos estritamente para uma perspetiva operacional, mas é evidente que temos que contabilizar a perspetiva operacional com outras preocupações, nomeadamente com as perceções sobre a segurança das comunidades locais", afirmou José Luís Carneiro, durante a apreciação parlamentar na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

As declarações do governante foram feitas em resposta ao deputado do PSD Joaquim Pinto Moreira que o questionou sobre proposta da PSP de encerrar esquadras em Lisboa e Porto.

"As mudanças que venham a ser feitas têm de contar sempre com a participação e com o envolvimento dos autarcas", sublinhou o ministro.