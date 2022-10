Lisboa. Túnel da Avenida Infante Dom Henrique condicionado até sexta-feira

O túnel da Avenida Infante Dom Henrique, em Lisboa, vai estar condicionado até sexta-feira para reposição do pavimento, depois do abatimento da via, que foi consequência das fortes chuvas que cairam no sábado.

O alerta foi feito este domingo pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), que anunciou em comunicado que o acesso ao túnel da Avenida Infante Dom Henrique (sob o cruzamento com a Avenida Marechal Gomes da Costa), no sentido Praça José Queirós/Braço de Prata, está cortado ao trânsito até sexta-feira para trabalhos de reposição do pavimento.

A autarquia refere que a circulação rodoviária será desviada para a superfície e apelou para que seja evitado o local.

Como alternativa, a CML propõe o acesso à 2.ª Circular, através da Avenida Dr. Alfredo Bensaúde ou da Avenida Berlim, e o acesso à Avenida Marechal Gomes da Costa, através da Avenida de Pádua.