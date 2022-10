Homem detido por agredir e abusar sexualmente da mãe em Lisboa

Um homem, de 30 anos, foi detido por violência doméstica e sexual contra a mãe, de 65 anos, em Lisboa, tendo ficado depois em prisão preventiva.

Quando as autoridades encontraram a mulher, esta estava doente e com lesões visíveis, tendo sido levada para o hospital, onde, após observação médica, surgiu a suspeita de que além das agressões físicas, fosse também vítima de abusos sexuais, pela parte do filho, explicou a PSP.

O homem vai aguardar julgamento em prisão preventiva.