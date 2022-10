Chuva deixa quase todos os distritos do continente sob aviso amarelo

Dezassete distritos de Portugal continental estão, este sábado, sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes.

Segundo a análise do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo vai decorrer entre as 09h de hoje até às 18h de domingo para a maioria dos 17 distritos.

Quanto à agitação marítima, a partir da tarde de hoje os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso amarelo.

No domingo, a situação marítima piora com cinco distritos a ficar sob aviso laranja entre o período das 00h00 de sábado e as 09h00 de domingo.

Coimbra, Porto, Aveiro, Braça e Viana do Castelo são os distritos com alerta laranja, que indica situação meteorológica de risco moderado.

De acordo com o IPMA, a Proteção Civil avisa para "precipitação forte e persistente, em especial no Alto Alentejo e no Minho", situação que se manterá hoje, acompanhada de trovoada e com possibilidade de inundações urbanas.

Segundo as previsões, o vento soprará hoje até 30 km/h do quadrante sul, podendo atingir os 85 km/h nas terras altas.

Está igualmente prevista a ocorrência de trovoada e rajadas, bem como ondas do quadrante oeste até 04 a 05 metros na costa ocidental a partir das 21h00 de sábado e até às 18h00 horas de domingo.

A Proteção Civil aconselha a população a não praticar atividades relacionadas com o mar, especificamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, e a evitar também o estacionamento de veículos muitos próximos da orla marítima.