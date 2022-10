Bispo afirma que o "apego a qualquer animal de estimação" é "típico das sociedades decandentes"

O Bispo do Porto, Manuel Linda, criticou, atarvés de uma mensagem publicada no website oficial da Diocese do Porto e na sua conta da rede social Twitter, o afeto que os seres humanos têm pelos seus animais de estimação.

Para aquele responsável da igreja, o "apego a um qualquer animal de estimação" é "típico das sociedades decadentes".

Todos os contactos e relacionamento criam especiais laços de amizade. Mas os laços de sangue entre pais e filhos possuem uma tal força que nada os desfaz. Nunca os substituamos pelo apego a um qualquer animal de estimação, típico das sociedades decadentes. https://t.co/GIocZpoAGj pic.twitter.com/mPCYSTD49U — Manuel Linda (@BispodoPorto) October 13, 2022

"Todos os contactos e relacionamentos criam especiais laços de amizade. Mas os laços de sangue entre pais e filhos possuem uma tal força que nada os desfaz. Nunca os substituamos pelo apego a um qualquer animal de estimação, típico das sociedades decadentes", escreveu na sua página no Twitter.

Na mensagem, mais completa, publicada no site da Diocese, o pároco conta a história de um casal, "na casa dos 30", que empurravam, "cada um deles", "um carrinho onde não iam bebés, mas... cães" e outro caso de atletas que seguiam de bicicleta com dois atrelados. No seu interior seguiam também dois canídeos.

Claramente chocado com a situação, Manuel Linda conclui o pensamento dizendo: "Desgraça de quem troca a humanidade pela animalidade".