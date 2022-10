Duelo de titãs em Inglaterra

O fim de semana será de emoções na Premier League. No domingo, os londrinos do Arsenal, emblema dos portugueses Cédric Soares e Fábio Vieira, vão enfrentar o Liverpool de Diogo Jota e Fábio Carvalho, que no ano passado venceu praticamente tudo o que havia para vencer em Inglaterra, ficando a apenas um ponto dos campeões do Manchester City.

Nesta temporada, no entanto, é o Arsenal que lidera as hostes na Premier League, pelo que este duelo se perfila como uma importante oportunidade para que o Liverpool recupere dos dois empates consecutivos que conta no campeonato inglês.

Atente-se no confronto, no entanto, já que desde 2020 que o Arsenal não bate o Liverpool num confronto direto. Já a armada portuguesa do Wolverhampton, sem o despedido Bruno Lage, vai a Londres enfrentar o Chelsea. Outra das curiosidades da jornada diz respeito a Haaland, já que é previsível que o avançado do Manchester City continue a fazer miséria.

No sábado, um dos duelos mais interessantes do dia no futebol europeu joga-se em Itália, no estádio Giuseppe Meazza. O AC Milan de Rafael Leão vai receber a Juventus, numa altura em que quatro pontos separam os rossoneri, campeões em título, dos seus vizinhos de Turim.