Cancelados os concertos de Roger Waters na Polónia

Os concertos de Roger Waters agendados para 2023 em Cracóvia, na Polónia, foram cancelados, depois das declarações do co-fundador dos Pink Floyd acerca do governo ucraniano.

O cancelamento surge dias antes de a autarquia considerar Waters uma "persona non grata", como demosntração de "indignação" pelas palavras do músico em relação à guerra.

No sábado, os gestores do recinto acusaram Roger Waters de cancelar o concerto por iniciativa própria, contudo, o cantor atacou a entidade e acusou-a de promover um boicote aos seus concertos.

No Facebook, o artista afirmou que "Lukasz Wantuch não parece querer saber nada da história" do seu trabalho, da sua vida, "a custo pessoal e em serviço dos direitos humanos", e acusou o autarca de "censura draconiana".

No início ddeste mês, Roger Waters escreveu uma carta aberta à primeira dama da Ucrânia, Olena Zelenska, na qual culpou "nacionalistas extremistas" ucranianos por "conduzir o país rumo a esta desastrosa guerra", criticando ainda o apoio do Ocidente à Ucrânia sob a forma de armas e pedindo que Kyiv cedesse em prol do diálogo e da paz.

Também no Facebook, o cantor remeteu para Lucasz Wantuch uma das letras da famosa música "Another Brick in The Wall", pedindo-lhe para "deixar as crianças em paz".