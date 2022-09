Rússia. Mais de 820 pessoas detidas em protestos contra a mobilização militar

Pelo menos 821 pessoas foram detidas este sábado em 34 cidades russas devido a protestos que eclodiram contra a mobilização militar decretada pelo presidente russo, Vladimir Putin. A informação foi divulgada este domingo pela organização de direitos civis OVD-Info.

Dos 821 detidos, 400 foram-no em Moscovo, 142 em São Petersburgo, 71 em Novobirsk, 20 em Irkutsk, 19 em Tomsk, 17 em Izhevsk e 16 em Ufa, tendo ainda havido mais detidos noutros locais.

O anúncio do líder russo, em que este ordenou uma mobilização parcial para fortalecer as Forças Armadas, aconteceu após a contra ofensiva ucranina se ter tornado mais forte.

No primeiro dia de protestos, foram presas, de acordo com as informações da mesma organização, mais de 1.300 pessoas.