João Lourenço de visita a Espanha sem passar por Lisboa

João Lourenço escolheu Espanha para a sua primeira visita após a reeleição como Presidente de Angola. A visita ao Reino de Espanha, de caráter privado, começou nesta sexta-feira e deverá prolongar-se até à próxima terça-feira, como confirmou ao Nascer do SOL uma fonte próxima do palácio da Cidade Alta (Luanda).

A mesma fonte adiantou que João Lourenço viajou diretamente para Madrid e regressa a Luanda também sem passar por Lisboa, uma vez que Portugal não faz parte do programa desta primeira deslocação do Presidente reeleito ao exterior.

João Lourenço deverá aproveitar esta viagem privada para agradecer às autoridades espanholas o tratamento e a atenção que têm dado às questões e interesses de Angola, nomeadamente no que se refere à entrega dos restos mortais do ex-Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, que faleceu em Barcelona, à sua última mulher, Ana Paula dos Santos, permitindo a realização do funeral de Estado em Luanda. O corpo era também reivindicado por alguns dos filhos de José Eduardo dos Santos – com Welwitschia (‘Tchizé’) dos Santos à cabeça –, que assim não participaram nas cerimónias fúnebres na capital angolana.