Açores. Detida mulher de alemão suspeito de duplo homicídio no Pico

A mulher do cidadão alemão suspeito de ter matado dois homens na ilha do Pico foi também detida, anunciou a Polícia Judiciária, esta sexta-feira.

"A investigação desenvolvida permitiu alcançar relevantes elementos probatórios de que os crimes de homicídio foram praticados junto da propriedade do referido casal, com recurso a arma de fogo, com subsequente ocultação e destruição dos corpos através de carbonização", adiantou a PJ através de comunicado.

A detida, com 53 anos de idade, será apresentada às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das adequadas medidas de coação.