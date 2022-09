CFP melhora crescimento do PIB para 6,7% este ano

O Conselho das Finanças Públicas antecipa uma aceleração no ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real da economia portuguesa para 6,7% em 2022 (4,9% em 2021), "suportada, em larga medida, pelo forte desempenho, no 1.º semestre, das exportações de serviços e do consumo privado, beneficiando de um quadro de poupança ainda acima da média histórica".

No entanto, para o próximo ano, é antecipado "um abrandamento expressivo para 1,2%, fruto da persistência das pressões inflacionistas, com consequências negativas para o consumo privado, e do abrandamento da atividade económica externa".

Já no que diz respeito à inflação, a entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral, projeta "a intensificação das pressões inflacionistas em 2022", sendo então antecipada uma aceleração na taxa de inflação, medida pelo IHPC, para 7,7%.

"A inflação em 2022 deverá refletir sobretudo as dinâmicas esperadas para o preço dos bens alimentares e energéticos nos mercados internacionais, a depreciação do euro e a manutenção de restrições do lado da oferta", avança o CFP, acrescentando que, para os anos seguintes prevê-se um abrandamento gradual da taxa de inflação, para 5,1% em 2023 e até 1,9% no médio prazo, "em linha com o gradual desvanecimento das pressões inflacionistas e progressiva normalização da oferta".

E acrescenta: "Este fenómeno de inflação, não totalmente antecipado no primeiro trimestre do ano, beneficia as contas públicas no curto prazo". E é neste contexto que "a estimativa de défice para 2022 foi atualizada de 1,6% do PIB para 1,3% refletindo, não apenas a revisão em alta da receita, influenciada sobretudo pelo efeito da inflação no crescimento da receita fiscal, mas também, entre outras, a incorporação de um impacto de medidas de natureza pontual e de emergência superior em cerca de 2 p.p. do PIB ao que era conhecido em março".

Em atualização