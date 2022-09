Detidos estrangeiros em Porto Santo por tráfico de estupefacientes

Dois cidadãos estrangeiros, de 18 e 23 anos, foram detidos em Porto Santo, na Madeira, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

A informação foi avançada esta quarta-feira em comunicado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que adiantou ter apreendido uma quantidade de haxixe equivalente a 250 doses individuais.

"Em períodos distintos, procedeu-se à fiscalização de dois cidadãos na via pública, por haver indícios de que os mesmos pudessem estar na posse de produto estupefaciente", esclarece a autoridade, adiantando que as detenções decorreram na terça-feira.

No primeiro caso, o cidadão foi detetado com "vários pedaços separados de haxixe", com quantidade suficiente para mais de cinquenta doses.

Na segunda situação, o detido tinha consigo um pedaço de haxixe de maiores dimensões e 42 embalagens pequenas, contendo cada uma, uma dose do produto já pronto para venda.

"O produto estupefaciente apreendido a este cidadão teria a quantidade suficiente para 200 doses individuais", esclarece a PSP.

Este ano já foram efetuadas em Porto Santo 13 detenções por tráfico de estupefacientes.