Manuel Pizarro tomou posse como ministro da Saúde na presença da sua antecessora

O Presidente da República deu posse ao novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, numa curta cerimónia no Palácio de Belém, que decorreu este sábado e que durou cerca de quatro minutos.

Presente esteve também a antecessora, Marta Temido, que apresentou a demissão do cargo no final de agosto, na sequência da morte de uma grávida, transferida do Hospital Francisco Xavier.

A curta cerimónia teve início às 18h04, na Sala dos Embaixadores, no Palácio de Belém, em Lisboa, e contou com a presença do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, do primeiro-ministro, António Costa, e ainda da Diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

O momento ficou ainda marcado pelo abraço de Marcelo Rebelo de Sousa a Marta Temido, que recebeu também um cumprimento do primeiro-ministro.



"Agradeço a disponibilidade que teve para assumir estas funções", afirmou António Costa, desejando as maiores felicidades a Manuel Pizzaro e sublinhando a sua esxperiência no setor da saúde.

A anterior ministra da Saúde, Marta Temido, justificou a sua demissão, com o facto de a morte da grávida se tratar de "um episódio de uma gravidade tal que era necessário que houvese uma responsabilização".



"A forma como o setor prespetivava a ministra da Saúde era mais sobre o problema do que sobre a solução", acrescentou a ex-governante, que assumirá agora o lugar de deputada socialista no Parlamento

"Eu sou médico de profissão e fico contente que o bastonário da minha ordem tenha ficado contente da minha nomeação", destacou Manuel Pizarro, em declarações após a tomada de posse.