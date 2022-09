PCP quer debate com Governo na AR sobre aumento do custo de vida

O Partido Comunista Português (PCP) irá propor um debate na Comissão Pernamente do parlamento na quarta-feira sobre o aumento do custo de vida, dos lucros dos grandes grupos económicos e do "agravamento das desigualdades" com a presença do governo.

A proposta, subscrita por Paula Santos, líder parlamentar do PCP, acontece no dia em que o Governo deverá aprovar um pacote de medidas que visam apoiar as famíias, na sequência dos efeitos da inflação, de cerca de dois mil milhões de euros.

Deste modo, o PCP considera que para enfrentar a pressão inflacionista é necessário que os salários e as pensões aumentem, ao mesmo tempo que é preciso implementar limites ao mercado de arrendamento e às prestações das casas, defendendo uma taxa sobre os lucros extraordinários das maiores empresas.