Taguspark recebe exposição de pintura do artista Durães-West

O Núcleo Central do Taguspark irá receber a exposição de pintura "Contrast", do artista contemporâneo Durães-West, com a inauguração marcada para o dia 8 de setembro, às 18h00, estando exposta até 22 de outubro desde ano. A entrada é gratuita.

"Nesta coleção de obras, produzidas com tintas acrílico e spray, as influências do artista são retiradas da Lisboa urbana, da cultura do oceano e da praia", diz um comunicado do Tagus Park. "As suas séries “Dark Matters”, “Blue” e “What” são baseadas em temas que abrangem a profundidade, a extensão, a escuridão, a luz, capturando a essência de uma cidade na vanguarda da inovação e o grande contraste que enfrentamos na vida e na morte."

Durães-West, que se encontra a viver em Portugal, explica a sua visão sobre "Contraste, o estado de ser surpreendentemente diferente de outra coisa em justaposição ou associação próxima. Como na vida; luz, escuridão, forma, sentimento, dia, noite, mar, céu; o contraste permite-nos medir a experiência".

O artista, "com uma experiência bastante rica", cresceu na Arábia Saudita, foi jogador profissional de rugby, criou uma empresa de segurança que serviu à família real saudita, tendo ainda sido dono de uma outra empresa de viagens para quem gosta de surf, foi treinador de desporto e é treinador de surfistas profissionais.

"Essas vivências estão presentes nas suas obras, na paisagem moderna e urbana de Lisboa em contraste com as planícies alentejanas de sobreiros e oliveiras, nas start-ups e potencial tecnológico de Portugal no futuro ou na paleta de cores do oceano ou do céu ao nascer ou ao pôr do sol entre o contraste do dia e da noite"; refere ainda o mesmo texto.

A exposição pode ser vista de segunda a sábado das 9h às 19h, com exceção nos domingos e feriados.

"Esta presença das artes e cultura no Taguspark – Cidade do Conhecimento insere-se no contexto do MAU – Museu de Arte Urbana, que tem por objetivo promover o pensamento crítico e contribuir para o bem-estar de quem visita e trabalha no Parque", diz ainda a mesma publicação.