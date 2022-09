Afeganistão. Sismo provoca pelo menos seis mortes

Um sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter no leste do Afeganistão, perto da fronteira paquistanesa, provocou esta sexta-feira de madrugada pelo menos seis mortes, anunciou o governo daquele país.

"Um terramoto ocorreu às 2h30 locais nas províncias de Cabul, Laghman, Kunar e Nangarhar", disse Sharafuddin Muslim, vice-ministro afegão para as Catástrofes Naturais, acrescentando que "seis pessoas morreram e nove ficaram feridas na província de Kunar", no nordeste do Afeganistão. As autoridades estão a "recolher informações de outras áreas para descobrir se há mais vítimas e para avaliar os danos", disse ainda o responsável.

O abalo acontece três meses depois do Afeganistão ter sentido o pior abalo em mais de duas décadas, com um outro terramoto de 5,9 da magnitute, em 22 de juno, que matou mais de 1.000 pessoas e deixou milhares de desalojados.