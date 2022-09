Liverpool. O duelo da cidade dos Beatles

O campeonato inglês continua ao rubro, como seria de esperar, e este fim de semana não faltam grandes jogos, com o dérbi de Liverpool à cabeça, onde o Everton tentará alcançar a primeira vitória, esperando que o Liverpool não esteja nos seus dias.

Mas depois da reviravolta fantástica no último jogo, a meio da semana, frente ao Newcastle, com um golo do português Fábio Carvalho, aos 90+8, os homens de Klopp tudo farão para não se afastarem mais dos primeiros lugares.

Já o Fulham, de Marco Silva, a fazer um campeonato muito acima das expectativas, joga um dos dérbies londrinos contra o Tottenham que está no terceiro lugar. Quem parece ter a tarefa mais complicada é o Manchester United de Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot, que recebe o líder isolado, Arsenal.

Já o Manchester City, que está logo atrás do Arsenal, vai até ao campo do Aston Villa, onde as casas de apostas devem estar centradas na possibilidade do norueguês Erling Haaland conseguir o seu terceiro hattrick consecutivo. Não restam dúvidas que este rapaz alto e loiro joga que se farta e é bem provável que bata o recorde de golos na Premier League, pelo menos é nisso que muitos acreditam. Um verdadeiro fenómeno que se estivesse presente no Campeonato do Mundo seria um forte candidato à Bola de Ouro. Mas mesmo assim...

Quanto à armada portuguesa do Wolverhampton, que ainda não ganhou um em cinco jogos, recebe o Southampton. Veremos se é desta que os rapazes de Bruno Lage conseguem conhecer o doce sabor da vitória.

Em Espanha são as equipas de Sevilha que vão enfrentar os dois principais – e crónicos – candidatos ao título. Enquanto a equipa de Lopetegui vai medir forças com o Barcelona de Robert Lewandowski, um dos principais concorrentes de Haaland, no que diz respeito à Bota de Ouro, que premeia o melhor goleador dos campeonatos europeus, o Bétis vai até Madrid, onde o Real quer continuar a sua senda de vitórias, para deixar para atrás a equipa da Andaluzia. Neste momento, Real Madrid e Bétis comandam a tabela classificativa.

Em Itália, dá-se o dérbi dos dérbis, com o Milan a fazer de anfitrião do Inter, clubes que jogam no mesmo estádio. O campeão em título, o Milan, não começou tão forte e está em quainto lugar, embora a apenas um ponto do Inter, que está no segundo lugar. A Roma de Mourinho, que lidera o Calcio, irá enfrentar a Udinese, com o técnico português a puxar pela moral dos seus jogadores para que estes se mantenha na frente do campeonato.

Já em França, o PSG, talvez a melhor equipa mundial da atualidade, vai a Nantes com a sua armada encabeçada por Messi, Mbappé, Neymar e, claro, os portugueses Vitinha, Renato Sanches, Nuno Mendes e Danilo.

Quem não tem tido grandes motivos para sorrir é Paulo Fonseca, treinador do Lille, que vai ao terreno do Montpellier tentar nova vitória.