Loures. Prisão preventiva para jovem suspeito de matar homem estrangeiro

Um homem de 24 anos está em prisão preventiva, depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária (PJ) pela forte suspeita da prática de um crime de homicídio qualificado através do “uso de força física e de instrumento de natureza contundente” sobre um homem de nacionalidade estrangeira com 53 anos.

Segundo um comunicado divulgado hoje, o homicídio aconteceu no final da noite do dia 19 de agosto, na via pública, perto de um snack-bar, no concelho de Loures.

“Quando a vítima saiu do estabelecimento para se deslocar para a sua residência”, foi abordada pelo agressor que, através do “uso de força física e com auxílio de um objeto de natureza contundente, provocou sobre a vítima lesões que vieram a revelar-se fatais”, relatou a PJ, ao notar que o homem “acabou por falecer no local, mercê da grave agressão desferida com o objeto usado pelo suspeito”.

Na investigação do crime, a autoridade judiciária apurou que o suspeito tinha um historial de “outras ocorrências violentas” para com outras vítimas, “sem qualquer motivo válido ou atendível”.

“A ação agressiva do arguido para com várias pessoas residentes naquele bairro habitacional desencadeou um forte sentimento de insegurança e alarme social que terá sido agora contido com a investigação desencadeada que levou à sua detenção fora de flagrante delito”, detalhou ainda.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.