Brasil. Criança de dois anos morre em creche

Uma criança de dois anos morreu na manhã de terça-feira na creche onde andava na zona Sul de São Paulo, no Brasil, na sequência de um acidente no campo de futebol daquele estabelecimento.

O acidente ocorreu no espaço exterior da instituição, estando por isso as aulas suspensas para apurar as causas da morte da criança.

De acordo com o site de notícias brasileiro G1, os pais de outras crianças da escola suspeitam que a criança tenha ficado enleada na rede da baliza aténão conseguir respirar.

Numa nota divulgada, o munícipio de São Paulo adianta: "A criança foi atendida por uma equipa de urgência, que fez todos os procedimentos necessários para tentar reanimá-la de uma paragem cardiorrespiratória, infelizmente sem êxito", acrescentando que a criança foi transferida para uma unidade médica.

O regresso das crianças à escola está previsto para a próxima segunda-feira.