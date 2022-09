Ricardo Evangelista. "As famílias vão ter de começar a poupar porque a prestação da casa vai aumentar"

Menos dois meses depois, o Banco Central Europeu prepara-se para aumentar novamente as taxas de juro. E se as perspetivas animadoras apontam para uma subida de 0,5% há quem diga que possa atingir os 0,75%, o que irá penalizar quem tem crédito ou está a pensar em recorrer a um empréstimo. Em entrevista ao i, Ricardo Evangelista, Analista Sénior da ActivTrades, não tem dúvidas: “A questão já não é se o BCE vai subir ou não as taxas de juro. É quanto é que vai subir?”. E face a isso admite: “As famílias vão ter de começar a poupar mais, porque a prestação da casa sobe, o crédito fica mais caro e até aquelas aquelas coisas que, às vezes, se compram e que são uma pequena extravagância já não se vão poder comprar tão facilmente”.

E lembra que, ao contrário do que se verificou na crise de 2008/2009, em que os bancos centrais foram “muito mãos largas e iniciaram programas de compras monstruosos, cortaram as taxas de juro para níveis baixos”, enquanto os Governos, adotaram posturas muito mais restritivas, “com se fosse quase um culto da austeridade”, agora os papéis inverteram-se.

E não hesita em reconhecer que “a inflação está-se a tornar um problema muito grande e que os fins justificam os meios”, daí compreender a subida das taxas de juros por parte do BCE, na próxima reunião a 8 de setembro.

Como solução, Ricardo Evangelista admite que todos os Governos “estão-se a ver forçados a adotar uma postura mais generosa com os cidadãos e a evitar sobretudo cenários de austeridade que iriam ainda exacerbar mais esta crise”. Mas deixa uma garantia: “Não gostava nada de estar na pele das pessoas que têm que tomar estas decisões".

A tendência é de aumento e a expectativa neste momento é para que no próximo dia 8 de setembro seja anunciada uma nova subida das taxas de juro.

É então inevitável esta nova subida?

Penso que sim. A questão já não é se vai subir ou não as taxas de juro. É quanto é que vai subir? Posso-lhe dar um prognóstico, acredito que vai subir 0,50%. Até há pouco tempo, a expectativa geral era que o aumento ficasse-se pelos 25 pontos base, ou seja 0,25%, mas desde então vários membros do BCE têm falado em público, até mesmo neste último fim de semana, durante o Simpósio de Jackson Hole, nos Estados Unidos, em que todos deram a entender que o Banco Central Europeu está mesmo muito determinado a controlar a subida dos preços ao consumidor, a controlar a inflação. Essa expectativa que apontava para uma subida de 25 pontos base já está, neste momento, afastada e tudo aponta para um cenário de um aumento de 50 pontos base e, ainda esta semana, já se começou a falar de que poderia chegar aos 75 pontos base, ou seja, quase um 1%. Se se verificar esse cenário mais agressivo penso que as consequências para o mercado português serão sentidas, sobretudo ao nível da subida das taxas Euribor. Ou seja, a prestação da casa vai subir com certeza, o crédito ao consumo vai-se tornar mais caro e isso depois poderá ter um efeito dominó na economia, que acaba por fazer subir o desemprego devido a um decréscimo no investimento das empresas. Poderá também provocar alguma crise para muitos negócios que se vão ressentir, como consequência de uma menor atividade económica por parte das famílias. Ou seja, as famílias vão ter de começar a poupar mais porque a prestação da casa sobe, o crédito torna-se mais caro e aquelas coisas que, às vezes, se compram e são uma pequena extravagância já não se vão poder comprar tão facilmente. Isto tudo junto tem um impacto na atividade económica. No entanto, tudo vai depender do grau de subida das taxas de juro que seja anunciado no próximo dia 8. Se for os 25 pontos base penso que o impacto será um pouco diluído, mas se for mais do que isso e, tudo indica que vai ser pelo menos 50 pontos base, aí sim vamos ter este cenário que descrevi, em que a vida torna-se mais cara e mais complicada para as famílias e que depois também vai ter consequências para as empresas.

Famílias e empresas terão de pagar a fatura....

Claro.