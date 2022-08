Líbia. Pelo menos 32 pessoas morreram em confrontos na capital

Os confrontos que começaram na noite de sexta-feira em vários bairros na Líbia já provocaram pelo menos 32 mortes e mais de 100 pessoas foram hospitalizadas. A notícia é avançada este domingo pelo Ministério da Saúde líbio.

A violência afetou vários hospitais e outros edifícios, e o centro de Trípoli transformou-se num campo de batalha que obrigou à retirada de dezenas de famílias as zonas residenciais.

Já hoje, a cidade estáa registar momentos mais pacíficos após as forças de apoio ao Governo de Unidade Nacional (GUN) terem conseguido fazer recuar as milícias leais a Fathi Bashaga, chefe do governo rival, e que considera "ilegítimo" o executivo na capital.

Os confrontos opuseram dois grupos armados influentes naquela região do país, onde algumas milícias apoiam o chefe do Governo, com sede em Trípoli, Abdelhamid Dbeibah, e outras apiam Fathi Bachagha, resultando em morte e violência.