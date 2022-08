Boavista derrotado em casa pelo Benfica por 3-0

As águias venceram este sábado o Boavista por 3-0 no estádio do Bessa, no jogo da quarta jornada da I Liga.

João Mário deu ao Benfica dois dos golos, um deles aos 67 minutos e outro, de penálti, aos 82. Contribuiu ainda para o marcador da equipa da Luz Morato, aos 30 minutos.

Se por um lado esta é a segunda derrota consecutiva do Boavista, os encarnados permancem vitoriosos.