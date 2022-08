Mais de 1200 operacionais combatem os 44 incêndios ativos em Portugal

O incêndio que esta sexta-feira começou em Casteleiro, Sabugal, no distrito da Guarda, era, pelas 16h de hoje o que mais elementos da Proteção Civil mobilizava, envolvendo 140 operacionais, 35 veículos e dois meios aéreos.

De acordo com a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e consultada pelo Nascer do Sol, aquela hora, o incêndio encontrava-se em fase de resolução.

No total, registam-se em Portugal 44 incêndios rurais, sete em curso, três em estado de resolução e 34 em estado de conclusão, mobilizando 1223 operacionais, 320 viaturas e 15 meios aéreos.

Recorde-se que o Instituto Poruguês do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou na sexta-feira em perigo máximo de incêndio rural 50 concelhos dos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra e Castelo Branco.

Além disso, há vários concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Guarda, Santarém, Portalegre, Lisboa, Beja e Faro que se encontram em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.

O perigo de incêndio, indicou o IPMA, irá manter-se elevado em algumas regiões do continente até terça-feira.