Incêndio em Almada. Ligação ferroviária da Fertagus restabelecida

A circulação ferroviária da Fertagus entre o Pragal (Almada) e Corroios (Seixal), já está novamente em funcionamento, depois de ter estado suspensa devido a um incêndio que deflagrou à tarde, confirmou a Infraestruturas de Portugal.

A circulação entre estas duas estações estava suspensa desde as 15h30, ao passo que no restante percurso estava com “fortes perturbações”, conforme as informações divulgadas pela empresa de transportes no seu site.

Na última atualização, a Fertagus adianta que a circulação já acontece nos dois sentidos, mas "com atrasos significativos".

O incêndio começou pelas 15h numa zona de mato no concelho de Almada, e neste momento já se encontra em fase de resolução, de acordo com o site da Proteção Civil.

No terreno, pelas 18h33, estavam envolvidos 92 operacionais, apoiados por 28 viaturas, informa o site daquela autoridade.