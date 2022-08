Fernando Pimenta conquista ouro na prova de K1 5000 metros

Fernando Pimenta sagra-se, este domingo, campeão europeu na prova de K1 5000 metros nos Europeus em Munique, na Alemanha.

O canoísta português, natural de Ponte de Lima, terminou a sua participação da melhor forma, após uma luta aguerrida na água com o espanhol Walter Bouzan.

Pimenta cortou a meta com o caíque nos 20:14.447, obtendo uma vantagem de 3.212 segundos sobre o segundo lugar. O pódio ficou fechado com o polaco Rafal Rosolski.

Nesta competição, o limarense disputou um total de nove provas, nas quais conseguiu arrecadar uma medalha de ouro, uma de prata e outra de bronze, conquistadas nas categorias de K1 1000 metros e K1 500 metros, respetivamente.

No último dia da segunda edição dos campeonatos europeus multidesportos, Portugal arrecada mais uma medalha, perfazendo um total de oito: quatro de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, de Kevin Santos (K1 200) e de Fernando Pimenta (K1 5000), uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) também do canoísta Fernando Pimenta.

Também na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.