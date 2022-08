Madeira. Derrocada deixa três pessoas soterradas

Pelo menos três pessoas ficaram soterradas na sequência de uma derrocada na zona da Vitória, em Câmara de Lobos, na Madeira, sendo que uma delas já foi resgatada com vida.

De acordo com uma fonte dos bombeiros sapadores do Funchal ao Notícias ao Minuto, as vítimas tratavam-se de um casal com idade compreendida entre os 30 e os 40 anos - sendo que a mulher já foi resgatada com vida -, e de uma idosa que ainda se encontra totalmente soterrada.

Ainda não são conhecidos os motivos que deram origem à derrocada.

Para o local, foram destacadas as corporações de bombeiros do Funchal, com cinco viaturas, e de Câmara de Lobos, a Cruz Vermelha, a PSP e equipas da Proteção Civil.