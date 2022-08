Roma arranca temporada

Os italianos e os espanhóis são os últimos a darem o pontapé de saída nos seus campeonatos nacionais. Em Itália, a Roma de José Mourinho procura fazer melhor do que o sexto lugar do ano passado, tendo, para o efeito, contratado jogadores de nomeadamente, como são os casos de Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum, Zeki Celik e Nemanja Matic.

Se a primeira temporada de Mourinho à frente da Roma resultou em glória na Liga Conferência Europa, estas apostas poderão significar, agora, a luta por lugares mais altos, tanto a nível do campeonato italiano como a nível europeu.

A liga italiana começa oficialmente hoje, com os campeões em título do AC Milan a receber a Udinese para o arranque da luta pela revalidação do título que lhes fugiu durante 11 anos

Espanha ao arranque

A liga espanhola começou ontem, com o confronto entre Osasuna e Sevilha, que se jogava à hora de fecho desta edição, mas hoje o Barcelona vai receber o Rayo Vallecano para uma nova temporada, depois de o emblema de Camp Nou terem fechado a época anterior no segundo lugar. Também hoje, o Real Madrid, campeão em título, visita o Almería.