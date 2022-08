TikTok. Mulher descobre fotografia onde aparece com o marido muitos anos antes de se conhecerem

A história insólita de Ailiz e Pedro, um casal do Equador, está a tornar-se viral nas redes sociais.

Ailiz Pinargote estava a ver as fotografias de quando o marido era criança e acabou por encontrar algo que a surpreendeu.

Numa das fotografias do marido, tirada há 15 anos, muito antes de se conhecerem, ela própria aparecia ao fundo, a observar o rapaz com quem viria a casar.

Ailiz Pinargote partilhou a história, a que chamou “bonita coincidência”, num vídeo publicado nas redes sociais.

“Na altura, não sabíamos da existência um do outro”, sublinhou num vídeo partilhado no TikTok, no qual revelou que só conheceu Pedro Moreira, hoje seu marido, quando tinha 18 anos.

Conheceram-se na universidade onde Ailiz Pinargote estudava e duas semanas depois estavam a namorar.

Após um namoro de seis anos, decidiram casar. Agora, dez meses depois o casal partilhou a história da fotografia para alegria de milhões, que já viram a imagem profética no TikTok.