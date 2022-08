Cercal do Alentejo. Encontrado na serra corpo de homem desaparecido há cinco dias

O homem, de 71 anos, que estava desaparecido na serra de Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém, foi encontrado, esta sexta-feira, após quatro dias de buscas.

O alerta para o desaparecimento foi dado pela irmã à GNR na segunda-feira passada.

O homem vivia sozinho e costumava "fazer caminhadas pela serra", tendo sido visto pela última vez "à hora do pequeno-almoço, no domingo", adiantou fonte dos bombeiros, citada pela agência Lusa.

Nas buscas estiveram 15 miltares da GNR e nove operacionais dos bombeiros.