Açores. Chuva provocou inundações e deslizamentos de terra

A chuva forte que esta noite caiu no concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira, nos Açores, deu origem a sete ocorrências, entre as quais moradias e estradas inundadas, deslizamento de terras e o transbordo de uma ribeira.

De acordo com informações adiantadas à agência Lusa por uma fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, as chuvas não provocaram quaisquer vítimas ou desalojados mas, numa das estradas, "uma pessoa teve de ser auxiliada pelos Bombeiros da Praia da Vitória para sair da sua viatura".

A mesma fonte adiantou que, devido à chuva intensa naquele concelho, que caiu ao início da noite, "duas moradias e três estradas ficaram inundadas, tendo sido registado também um deslizamento de terras e uma ribeira galgou para a estrada".

Na resolução das ocorrências estiveram envolvidos os Bombeiros da Praia da Vitória, Serviço Municipal de Proteção Civil da Praia da Vitória, Direção Regional das Obras Públicas e PSP, sob coordenação do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo até às 12h00 de hoje as nove ilhas do arquipélago dos Açores, devido às previsões de chuva, por vezes forte, podendo esta ser acompanhada de trovoada.