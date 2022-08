Lisboa. Homem nu ameaça atirar-se de telhado no Bairro Alto

Agentes da PSP da esquadra do Bairro Alto conseguiram acalmá-lo e Sapadores de Lisboa reiraram-no em segurança do topo do edífico de quatro andares.