Homem condenado a internamento psiquiátrico por agredir vizinho com a pá

Um homem de 40 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, por ser suspeito de cometer um crime de homicídio na forma tentada.

De acordo com um comunicado esta quinta-feira divulgado, os factos ocorreram no dia 19 de julho "em Vilarinho do Bairro, no concelho de Anadia, quando a vítima do crime, vizinho do suspeito, foi agredida por várias vezes com uma pá de obras, tendo as agressões provocado múltiplas fraturas e elevada perda de sangue".

A vítima foi imeadiatamente assistida mas pode vir a ficar sujeita a limitações futuras, devido às lesões que sofreu.

A PJ adianta ainda que o indivíduo já possui um "historial de crimes violentos, tendo sido condenado por mais de uma vez em penas de internamento, tudo levando a crer que tenha agido em quadro de desequilíbrio psíquico, dada a aparente ausência de motivação racional para a prática dos factos".

O detido foi presente à Autoridade Judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de internamento preventivo em Hospital psiquiátrico de estabelecimento prisional.