Fisco alerta para emails falsos sobre alegados reembolsos de impostos

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou, esta sexta-feira, os contribuintes para o envio de mensagens de correio eletrónico fraudulentas, supostamente provenientes do fisco para recebimento de reembolsos, com um link para páginas ‘maliciosas’.

No Portal das Finanças, pode ler-se o aviso do Fisco, que dá conta de denúncias de "alguns" contribuintes que têm recebido as tais mensagens fraudulentas.

"Aviso importante - Reembolso do IVA", lê-se no assunto do email, onde é dito que, tendo em conta o último cálculo fiscal, o destinatário é elegível para um reembolso de impostos de 1.493 euros.

"Clique em baixo para completar o processo de reembolso através do Portal das Finanças Website", lê-se nesse email, que a AT alerta ser falso e recomenda que seja ignorado.

"O objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos. Em caso algum deverá efetuar essa operação", avisa o Fisco.