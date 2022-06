Bicicletas. Acidentes com ciclistas aumentaram mais de 20% em 2021 e mortes mais do que duplicaram

Os acidentes com bicicletas aumentaram 20,4% no ano passado, em relação a 2020, segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). No total registaram-se 2.756 desastres no ano passado

Já as mortes envolvendo ciclistas mais do que duplicaram, tendo sido registados 23 óbitos em 2021, mais 130% do que no ano anterior.

Dos acidentes que envolveram velocípedes, contabilizaram-se 138 feridos graves, mais 16% face a 2020 e 2.511 feridos ligeiros, mais 19,7%, de acordo com o relatório de sinistralidade e fiscalização rodoviária de 2021