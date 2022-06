Camisola de Cristiano Ronaldo 'rende' 2.200 euros para ajudar exército ucraniano

Uma camisola da seleção portuguesa de futebol assinada por Cristiano Ronaldo foi leiloada por 2.200 euros, que reverterão para o exército ucraniano, avançou a organização 'Save Ukraine Now'.

"Espero que a minha camisola do jogo com a Ucrânia em 2019 possa ajudar os jovens a terem um futuro melhor e quero felicitar a Federação Ucraniana de Futebol por esta ação. Rezando pela paz", afirmou o jogador, citado pela organização humanitária numa publicação no Instagram.

O dinheiro vai ser utilizado para comprar medicamentos para os militares, segundo a 'Save Ukraine Now'.